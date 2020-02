In de verliefde fase willen we vaak door het vuur gaan voor onze partners. Soms ontaardt een liefdevol huwelijk echter in een fikse vechtscheiding. Een Canadese man heeft schijnbaar geen greintje liefde meer over voor zijn ex-vrouw, want hij verbrandde 1 miljoen dollar om te zorgen dat het geld zeker niet naar haar zou kunnen gaan.

De 55-jarige zakenman en ex-kandidaat burgermeester voor de stad Ottowa Bruce McConville moest voor de rechtbank verschijnen vanwege de achterstallige betaling van partner- en alimentatiegeld. Hij verklaarde aan de rechter dat hij enkele van de huizen in zijn bezit had verkocht, het verkregen geld had afgehaald en het vervolgens in twee keer had verbrand. Dat schrijft O Canada.

Het zou gaan om meer dan 1 miljoen dollar (ongeveer 909.108 euro). Volgens McConville deed hij dat uit frustratie en een ‘vurige’ haat voor zijn ex-vrouw, van wie hij koste wat het kost zijn geld wil weghouden. Hij besefte immers dat de scheiding zijn bankrekening flink zou plunderen nadat hij te horen kreeg een grote som partner- en alimentatiegeld te moeten betalen.

Moreel verwerpelijk

Rechter van het hooggerechtshof Kevin Phillips zei de daad “moreel verwerpelijk” te vinden en veroordeelde McConville tot 30 dagen cel vanwege de wanbetaling van 300.000 dollar (ongeveer 272.655 euro) aan partner- en alimentatiegeld. McConville zou bovendien geld van zijn bedrijf verdoezeld hebben opdat de rechtbank niet kon uitmaken hoeveel geld hij zijn ex-vrouw exact verschuldigd was. De rechter geloofde niet dat hij het geld zou hebben verbrand en eiste de waarheid over waar het zich bevond. De zakenman verklaarde dat hij de bonnetjes van de bankautomaat – waar hij het geld in 25 keer en van 6 verschillende bankrekeningen afhaalde – nog wel zou hebben, maar het geld niet meer. Bovenop de celstraf moet McConville zijn ex nog eens 2.000 dollar (ongeveer 1.817 euro) per dag betalen.

