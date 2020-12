Rondslingerend zwerfvuil is een probleem waar heel wat steden mee te maken krijgen. Het lijkt heel makkelijk om je afval gewoonweg in de vuilnisbak te gooien in plaats van op straat, maar toch blijkt het voor een groot deel van de bevolking een onmogelijke taak. Ook in Kiev is dat het geval.

De Oekraïense hoofdstad kampt echter niet alleen met een zwerfvuilprobleem. Ook het aantal zwerfhonden in de stad neemt zienderogen toe. Om die twee problemen tegelijk aan te pakken, kwam het bestuur met een originele oplossing.

20 gram brokken

Die oplossing kwam er in de vorm van een machine. Buurtbewoners kunnen rondslingerende plastic flessen in de machine steken en krijgen vervolgens voor elke gerecycleerde fles 20 gram hondenbrokken in ruil. Daarmee kunnen ze vervolgens de zwerfhonden te eten geven. Heel wat mensen verzamelen daarom nu dagelijkse zakken vol flessen om zo veel mogelijk honden van een maaltijd te voorzien. Ook in Istanboel staat een soortgelijk apparaat omdat ze daar, net zoals in Kiev, met erg veel zwerfhonden te maken krijgen.

Het bericht BIZAR. In deze stad krijgen zwerfhonden brokken in ruil voor plastic flessen verscheen eerst op Metro.