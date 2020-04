Meerdere Aziatische landen dreigen mensen te straffen die 1 aprilgrappen uithalen over het coronavirus. “Dit is in deze huidige crisis volstrekt ongepast”, klinkt het.

Het is de dag van vandaag al moeilijk genoeg om betrouwbaar nieuws van fake news te onderscheiden, zeker als het over COVID-19 gaat. De landen zijn bezorgd dat de grappen het alleen maar ingewikkelder zullen maken.

Het gaat dan vooral om Thailand en Taiwan, deze landen willen de grappenmakers heel hard aanpakken. Taiwan waarschuwt dat mensen die valse geruchten verspreiden, drie jaar naar de gevangenis moeten gaan en een boete van tienduizenden euro’s kunnen krijgen. “Op 1 april kunnen we nog eens grappig zijn”, zegt president Tsai Ing-wen op Facebook. “Maar bij grapjes over de pandemie wordt de wet overtreden.”

Thailand kiest een vergelijkbare straf en dreigt zelfs met een gevangenisstraf van vijf jaar. De regering laat op Twitter verstaan dat het in strijd met de wet is om te doen alsof je COVID-19 hebt, ook op 1 april.

People around the world are suffering from #Covid19 outbreak, and that’s reason enough why people should be more considerate and not use this as a prank or a joke. pic.twitter.com/DvF5A1WOv6

— PR Thai Government (@prdthailand) March 31, 2020