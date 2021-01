Voor velen van ons zijn Disney-films een vast onderdeel van onze kindertijd. We herinneren ons niet veel van die dagen, maar die eindeloze Disney-kijksessies, die zijn we niet vergeten. Iedereen heeft wel een favoriete Disney-film én uiteraard een favoriete prinses, of dat nu Sneeuwwitje is of Mulan.

Uiteraard kan je je nu, als volwassene, vragen stellen bij al die Disney-sprookjes. Dat de verhalen op zich niet extreem realistisch zijn moge duidelijk zijn, maar ook de personages zijn niet bepaald uit het leven gegrepen. Hun levensloop is in niks te vergelijken met de onze en dat is toch wel een gemiste kans.

Zwangere prinsessen

Dat vond ook de Russische Oksana Pashchenko. De illustratrice is niet alleen een fervent Disney-fan, maar ook een moeder. En net daarom vond ze het zo jammer dat het moederschap nooit of zelden ter sprake kwam in de sprookjes – behalve dan op een meer negatieve wijze, zoals de stiefmoeder van Assepoester. Om daar verandering in te brengen besloot ze haar tekenkunsten in te zetten en de prinsessen een ware metamorfose te geven. Disney-prinsessen in verwachting en mét bolle buik? Daar kunnen wij alleen maar enthousiast over zijn!

