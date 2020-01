Een 38-jarige vrouw is in Paterson, in de Amerikaanse staat New Jersey, in een kledingcontainer gesukkeld. Toen ze naar iets wou grijpen in de container werd ze naar eigen zeggen geduwd door een onbekende, die de deur sloot. Vervolgens zat ze drie dagen vast, tot ze afgelopen maandagochtend door de politie bevrijd werd.

Een toevallige voorbijganger hoorde noodkreten die leken te komen uit een kledingcontainer. Volgens ABC News kreeg de politie daarop een oproep binnen, waarna agenten ter plaatse kwamen.

Bevriezing

Groot was hun verbazing toen ze een vrouw aantroffen die naar eigen zeggen al drie dagen klem zat in de container. Vrijdagavond 3 januari wou ze iets uit de container halen, toen ze naar binnen geduwd werd. De deur viel in het slot. Ze vertelde de politie dat haar benen vast kwamen te zitten, waardoor ze niet kon ontsnappen.

Bij de reddingsactie constateerden de hulpdiensten dat de vrouw wonden had opgelopen door bevriezing. De temperaturen in Paterson bengelden ’s nachts immers rond het vriespunt. De vrouw werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging.

