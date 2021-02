Wat als je door een ongeluk in een coma belandt en je de wereldwijde pandemie hebt gemist? En wat als je ook nog eens twee keer besmet bent geweest met het coronavirus, zonder te weten wat dat eigenlijk inhoudt? Het overkwam de 19-jarige Engelse Joseph Flavill

Joseph Flavill, uit het Engelse Burton in Staffordshire, werd elf maanden geleden aangereden door een auto. Op 1 maart belandde hij in een coma gedurende de gehele coronapandemie. Wonder boven wonder is de jonge Engelsman nu weer wakker. Volgens zijn familie zijn zijn ogen nu open en beweegt hij zijn ledenmaten. Het enige wat ze hem nog moeten uitleggen, is de komst van covid-19 en alle daarbij behorende omstandigheden.

Hele pandemie in coma

Zijn tante, Sally Flavill-Smith, vertelt aan Metro UK dat de Joseph grote vorderingen maakt en zelfs de verpleegster een high five kan geven. “Zijn ongeval was voor de eerste lockdown en het lijkt bijna alsof hij de hele pandemie heeft doorgeslapen. We weten dat hij nu alerter is, maar hoe leg je een pandemie uit aan iemand die in coma heeft gelegen?” , aldus het familielid. Bijzonder is dat de Engelsman tijdens zijn ziektebed twee keer het coronavirus opliep. Een keer tijdens zijn coma en vervolgens nog een keer toen hij wakker werd. Hij is beide keren van het virus hersteld.

Inzamelactie

Vanwege de beperkingen van het coronavirus kan Flavill zijn familie hem niet bezoeken en spreken ze elkaar via FaceTime. Het gezin is een inzamelactie begonnen om de behandeling van de jongen te bekostigen.

