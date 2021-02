Een huwelijksfeest kan al snel een fortuin kosten, en om wat geld uit te sparen gaan sommigen wel heel ver. Zoals deze Britse bruid in spé: de vrouw veinsde dat ze terminale borstkanker had waardoor haar collega’s een inzamelactie organiseerden om het huwelijksfeest te betalen.

De 54-jarige Julie Parker, die in een zorginstelling werkte, claimde dat ze nog maar een jaar te leven had en daarom snel in het huwelijksbootje wou stappen met haar vriend David Parker. Collega’s van Julie wilden het koppel een hart onder de riem steken en zamelden geld in, organiseerden de receptie en betaalden een overnachting in een hotel voor de tortelduifjes. Tot slot betaalden ze ook nog voor enkele cadeau’s, wat de totaalsom op 1.292 pond (bijna 1.500 euro) bracht.

Geruchten

Maar enkele collega’s kregen al snel in de gaten dat er iets niet klopte: Julie vertoonde toch helemaal geen symptomen? De directrice van de instelling, Elizabeth Abedo, confronteerde Julie met de geruchten. “Ik vroeg Julie tot drie keer toe of ze kanker had, waarna ze in tranen uitbarstte. Uiteindelijk antwoordde ze dat ze niet ziek was.”

Fraude

Julie werd schuldig bevonden aan fraude en kent volgende maand haar straf. Haar man, David, werd vrijgesproken. Beiden verloren hun job in de zorginstelling.

