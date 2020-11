De coronacrisis is geen lachertje, zoveel is zeker, maar mensen worden in deze moeilijk tijden ook aangespoord tot creativiteit. We kunnen niet gaan werken of ons leven wordt op een andere manier beïnvloed en dus gaan we op zoek naar oplossingen. Dat geldt ook voor haarstyliste Bethany Honey.

De Britse, afkomstig uit Lancashire, werkt normaal gezien in een kapsalon, maar kwam door de coronacrisis zonder werk te zitten. Om haar tijd toch nog enigszins nuttig te spenderen besloot ze om aan de slag te gaan met haartips op sociale media.

Heat protector

In één van haar video’s laat ze zien wat het nut is van hittebescherming in je haar. Om het nut van het product te illustreren, gebruikt de Britse een boterham. De ene kant spuit ze in met de heat protector, de andere niet. Vervolgens zet ze de stijltang in de boterham. En wat blijkt? De ingespoten kant ziet er ongeschonden uit na afloop, terwijl de andere flink bruin kleurt. Bethany hoopt dat mensen voortaan beseffen dat een heat protector wel degelijk nut heeft, ook al zie je het effect op je haar niet meteen.

