De milieu-impact van voedsel is enorm. Wil je je ecologische voetafdruk beperken, dan is het dus een goed idee om je eetgedrag eens onder de loep te leggen. Hoeveel dierlijke producten eet je op een dag? Waar komt je eten vandaan? Zijn de groenten die je eet wel lokaal verkrijgbaar (tijdens dit seizoen)?

De kans is groot dat je deze vragen niet meteen kan beantwoorden. Doordat de mens steeds meer vervreemd is geraakt van de natuur, weten we hoe langer hoe minder wat er op ons bord ligt en wat de impact daarvan is. Om wat meer bewustzijn te creëren bij de consument heeft het Zweedse Felix een interessant concept bedacht. In de Climate Store van de supermarkt wordt de prijs van de producten namelijk bepaald door hun CO2-uitstoot.

Prijs en uitstoot

Terwijl we ons vaak niet bewust zijn van de milieu-impact van een product, zijn we meestal maar al te goed op de hoogte van de prijs van laat ons zeggen appelen of een blik bonen in de supermarkt. De Climate Store zet daar dus op in en verbindt beide aspecten aan elkaar. Bovendien gaat de winkel nog een stapje verder. Om te vermijden dat rijke klanten bijvoorbeeld niet naar de prijs kijken, ontwikkelde de supermarkt een eigen valuta: de carbon dioxide equivalents (CO2e).

18,9 kilogram CO2

Elke klant mag wekelijks maximum het equivalent van 18,9 kilogram CO2 uitgeven. Op die manier worden shoppers uitgedaagd om hun uitstoot zo laag mogelijk te houden, wat in de praktijk betekent dat ze zo veel mogelijk lokale en seizoensproducten moeten kopen. Een goed initiatief om mensen bewust te maken van de herkomst van hun voedsel als je het ons vraagt.

