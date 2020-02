Apple heeft een voorlopige bètaversie ingediend bij de ontwikkelaars van iOS, met deze vernieuwde versie kan je je voertuig openen en opstarten met je iPhone en Apple Watch. Dit heeft de website 9to5Mac opgemerkt nadat ze kenmerken van CarKey hebben ontdekt in de update.

Met de nieuwe iOS 13.4 moeten de iPhone en Apple Watch in staat zijn je wagen te openen en sluiten. Je kan er ook je auto mee opstarten, maar enkel als deze daarop voorzien is. Vooraleer dit mogelijk is, moet het voertuig NFC-communicatie toelaten.

Werking

Zelfs met een iPhone met een lege batterij kan je een auto opstarten. De eerste keer is het belangrijk om de iPhone op de lezer te leggen. Het verbinden gebeurt via de Wallet-app en je wagen. Eens dat gebeurd is, zal CarKey, een app die ervoor zorgt dat je je wagen kan openen en sluiten, beschikbaar zijn in de wallet. Nadien kan je het op eender welk moment gebruiken.

Verschillende gebruikers

Via de Wallet app kan je andere gebruikers, bijvoorbeeld familieleden, toegang verlenen tot je CarKey. Op deze manier kunnen ze ook met hun eigen iPhone de wagen openen en opstarten. Volgens 9to5Mac werkt Apple al samen met verschillende automerken om CarKey in het voertuig te voorzien, maar uiteindelijk blijft het wachten tot Apple iOS 13.4 officieel voorstelt aan het grote publiek.

Het bericht Binnenkort open en start je je auto op met een iPhone verscheen eerst op Metro.