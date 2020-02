Inwoners van het zuiden van India waren verbaasd toen er een mix van bier, brandy en rum uit hun kranen begon te stromen. De lokale overheid is de schuldige.

Inwoners van appartementen in het district Thrissur, in de deelstaat Kerala in het zuiden van India stonden er verbijsterd bij toen uit hun kraan een stinkende, bruine vloeistof kwam. Nadat de lokale autoriteiten op de hoogte waren gebracht, kwam de waarheid aan het licht. Het water was, per ongeluk, door lokale ambtenaren vervuild met alcohol.

Geconfisceerde alcohol

De politie had dichtbij de waterput van het dorp 6.000 liter alcohol begraven die door de overheid was in beslag genomen. De drank was door de bodem gelopen en kwam terecht in het waterreservoir van de lokale bevolking. Het reservoir met drinkwater werd door 18 appartementen gebruikt.

De stank zorgde ervoor dat niemand het vervuilde water heeft gedronken. Maar het betekent wel dat er niet alleen geen drinkbaar water is, maar dat de mensen zich ook niet kunnen wassen. “We waren in shock. De kinderen kunnen niet naar school en hun ouders konden zelfs niet naar hun werk”, zegt Joshy Malyiekkal,de eigenaar van het appartementencomplex aan de BBC

De ambtenaren hebben ondertussen hun excuus aangeboden en zijn de waterput beginnen leegpompen. Maar dat zal een maand duren, waardoor de bevolking afhankelijk is van de overheid voor water. “Ze geven ons ongeveer 5.000 liter water per dag. Maar dat is niet genoeg voor alle families in het gebouw”, zegt Malyiekkal.

Het bericht In India stroomt er alcohol uit de kraan verscheen eerst op Metro.