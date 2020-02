Een Amerikaanse vrouw stapt binnenkort in het huwelijksbootje met haar 20 jaar oudere neef. Ze hebben ook kinderplannen. Het eerste half jaar van hun seksleven ging echter niet van een leien dakje…

Monica VanHoek scheidde enkele jaren geleden van haar man. De 35-jarige vrouw uit Colorado Springs vond troost bij haar neef Paul Derschan (55), maar dat klikte zo goed dat ze een relatie met elkaar begonnen. In mei 2019 vroeg Paul haar ten huwelijk en deze zomer zal het trouwfeest doorgaan.

Geforceerd seksleven

Toch liep hun relatie niet altijd op wieltjes. “In het begin was het enorm moeilijk om met hem te vrijen. Ik voelde me erg schuldig en huilde na de seks omdat ik me slecht voelde. Onze relatie was heel spontaan omdat we al een sterke band hadden door het feit dat we familie van elkaar zijn. Ons seksleven was het enige dat geforceerd aanvoelde. Na een half jaar konden we op een normale manier met elkaar vrijen, zonder dat het incestueus of fout voelde”, vertelt ze aan Mirror.

Afkeurende familie

Hun familie keurde de relatie aanvankelijk af, maar intussen zijn enkele familieleden al bijgedraaid. “Hoewel het in Colorado voor ons legaal is om een relatie te hebben, werden we door onze familie scheef bekeken. Gelukkig zijn sommigen intussen blij voor mij dat ik iemand gevonden heb waar ik van houd en die me goed behandelt”, klinkt het.

Zwanger worden

Na hun huwelijk willen ze ook meteen aan kinderen beginnen. “Omdat Paul een stuk ouder is dan mij en ik vruchtbaarheidsproblemen heb, beginnen we binnenkort met IVF. We willen niet met een spermadonor werken omdat we erg graag een kind van ons eigen hebben”, besluit ze.

Woman who’s marrying cousin 20 years older than her used to cry every time they had sexhttps://t.co/Lsa2n4ZMza pic.twitter.com/fVKW1tRC3K — Daily Mirror (@DailyMirror) February 6, 2020

Het bericht Vrouw trouwt met haar neef: “Ik huilde elke keer na de seks” verscheen eerst op Metro.