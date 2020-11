Een klein wonder in deze coronacrisis: een Britse vrouw die met COVID-19 in het ziekenhuis lag, heeft tijdens haar vier weken durende coma een tweeling ter wereld gebracht. Toen ze 16 dagen na de keizersnede weer bij bewustzijn kwam had ze er twee kindjes bij.

Het waren de artsen die haar inlichtten over haar kroost. “Ik kon het niet geloven”, aldus moeder Perpetual Uke, die werkt als reuma-experte in een ziekenhuis in Birmingham.

Miskraam

De vrouw zag dat haar zwangerschapsbuik er niet meer was, en ging er daardoor vanuit dat haar kinderen gestorven waren. De kinderen kwamen al op 10 april ter wereld, maar het opmerkelijke verhaal raakte nu pas bekend.

Uke was 26 weken zwanger. Het meisje woog bij de geboorte nauwelijks 770 gram, de jongen met 850 gram iets meer. De tweeling mocht na 116 dagen het ziekenhuis verlaten.

De vrouw en haar echtgenoot hebben nog twee kinderen.

