Barista draagt bikini tijdens het werk: «Waarom worden sommige mensen daar boos van?!»

Een Amerikaanse vrouw vraagt zich in een TikTok-filmpje af waarom er zo vaak kritiek komt op het feit dat ze haar klanten in bikini serveert. «Blijf doen wat je doet en negeer de haters», wordt er gereageerd.

Daisy Delacroix is een OnlyFans-model dat werkt in een koffiebar in Redwood City, een voorstad van San Francisco. De 24-jarige barista doet dat elke dag opnieuw in bikini. Opvallend, al zorgt het voor behoorlijk wat cliënteel. Maar niet iedereen toont evenveel respect voor haar kledingkeuze. «Kan iemand mij uitleggen waarom sommige mensen boos worden van het feit dat ik koffie serveer in bikini?!», vraagt ze zich af op TikTok.

Jaloezie

Dat filmpje werd intussen al bijna 500.000 keer bekeken. Haar volgers steunen haar volledig en raden haar aan om dergelijke critici te negeren. «Dat komt omdat je zelfzeker en knap bent. Dergelijke vrouwen zijn gewoon jaloers. Blijf doen wat je doet», «Wacht, is er dan een plek waar je koffie kan krijgen en ze het serveren in bikini?!», «Meid, je ziet er fantastisch uit! Hark dat geld binnen», en «Negeer zo’n mensen. Ze zijn onzeker over zichzelf en vinden altijd een reden om boos te zijn op mensen die wél gelukkig zijn», klinkt het in de reacties.

