De momenteel 20-jarige Leah Cordice werd schuldig bevonden aan seks met een minderjarige.

De babysitter uit Windsor (Engeland) had, toen ze zelf 17 jaar oud was, meermaals seks met een 13-jarige jongen. Na een DNA-test bleek ook dat hij de vader is van haar kind…

Ze verleidde de jongeman terwijl ie in zijn slaapkamer op zijn computer aan het spelen was. Zo trok ze zijn broek naar beneden en vroeg ze hem om seks te hebben. Ook stuurde ze berichtjes naar de minderjarige jongen. Nadat Leah zelf al 18 jaar was geworden, hadden ze nog seks. Zelf ontkende Leah de feiten. Straffer nog: ze beweerde dat de jongeman haar verkracht had.

De juryleden vonden die uitleg niet geloofwaardig. “Voor de rest van zijn leven zal het slachtoffer weten dat zijn dochtertje ergens rondloopt… Ik kan je als man zeggen dat dat zwaar is, zowel voor een vader als voor een moeder”, laat de rechter nog weten. Volgende maand weet ze welke straf ze krijgt.

Photo by Jose Torres from FreeImages / Bron: BBC- Metro.co.uk