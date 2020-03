Een Amerikaanse vrouw is van haar man gescheiden nadat er terminale borstkanker bij haar werd vastgesteld en ze de tijd die haar restte nog wilde experimenteren met seks.

Molly kreeg enkele jaren gelden op 41-jarige leeftijd te horen dat ze stadium 4 borstkanker had. Haar seksleven met haar echtgenoot, waarmee ze 15 jaar getrouwd was, stond op dat moment al op een laag pitje, maar ze probeerden er wel nieuw leven in te blazen.

Hoog libido

Na een dubbele borstamputatie, bestraling, chemotherapie en een borstreconstructie onderging Molly hormoontherapie. Bij de meeste mensen verlaagt het libido daarbij drastisch, maar bij haar gebeurde net het tegenovergestelde. Dat was het moment waarop ze besloot om haar man te verlaten en haar seksleven een boost te geven. “Ik had de hele tijd zin in seks. Mijn lichaam smeekte om aangeraakt te worden”, vertelde ze in een podcast aan haar beste vriendin Nikki Boyer.

Afleiding

Ze dook de datingwereld in en op een bepaald moment had ze 185 sekspartners in haar telefoon staan. “Seks geeft me het gevoel dat ik leef, en het is de ideale afleiding om niet aan mijn ziekte te hoeven denken”, klonk het.

Geheim

Vorig jaar in maart overleed Molly aan haar borstkanker. Haar goede vriendin Nikki vertelt hoe belangrijk het voor haar was om haar verhaal te kunnen doen. “Ze wilde niet dat ze voortdurend geassocieerd werd met haar kanker en dat mensen de hele tijd aan haar vroegen hoe het met haar was. Ze hield het geheim. Je weet nooit wat het leven van plan is. Wat staat er op je bucketlist? Waar wil je voor leven? Wacht niet op het moment waarop iemand je vertelt dat je gaat sterven”, besluit ze.

