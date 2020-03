In New York worden de mensen ook aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven. Op date gaan is dan ook geen sinecure. Toen Jeremy Cohen afgelopen weekend een vrouw zag dansen op het dak van een appartementsblok, was hij zo gecharmeerd door haar dat hij toch zijn stoute schoenen aantrok…

Cohen maakte haar eerst met gebaren duidelijk om te blijven waar ze was. Met een drone liet hij haar daarna zijn gsm-nummer weten. Tot zijn grote verbazing kwam er kort daarna een berichtje.

Cohen maakte er een filmpje van, postte dat eerst op TikTok, waar het al meer dan 24 miljoen keer bekeken werd, en daarna op Twitter, waar het intussen meer dan 5 miljoen keer is bekeken.

I can’t believe this actually worked and yes this is a real story pic.twitter.com/X5KbBl0qIe — Jeremy Cohen (@jerm_cohen) March 22, 2020

Freelance fotograaf

Aan de New York Post gaf Cohen, van beroep een freelance fotograaf, gisteren meer uitleg over zijn virale video: “Ik vond dat ze er goed uitzag, van ver gezien dan. In deze tijden van quarantaine vermoed ik dat iedereen hunkert naar wat sociale interactie. Ik had zoiets van: “Eindelijk, een meisje! Het lijkt al zo lang dat ik er eentje gezien heb.”

Een hopeloze romanticus

“En toegegeven, normaal vind ik flirten ietwat eng, maar tegelijkertijd ben ik een hopeloze romanticus. 2020 is verschrikkelijk gestart, maar dat betekent niet dat ik mijn kans niet zou moeten wagen. Ik heb die kans gegrepen en het heeft uiteindelijk gewerkt. Ze heeft me met een sms geantwoord.”

“Het is echt”

“De toekomst? Wel, we hebben een afspraakje gemaakt, voor een virtuele date welteverstaan. Want het is niet zo evident om elkaar nu op een andere manier te ontmoeten. Ik moet dus creatief zijn. Maar dat het geen lijfelijke ontmoeting zal zijn, dat staat vast. Er volgt dus een 2e deel aan dit verhaal.”

“Aan iedereen die twijfelt aan de echtheid van dit verhaal, kan ik alleen maar zeggen: het is echt!”, liet Cohen via zijn sociale media nog weten.

Het bericht Amerikaan fikst date in quarantaine met behulp van drone verscheen eerst op Metro.