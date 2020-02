Een Frans tienermeisje is overleden nadat ze haar opladende smartphone in bad liet vallen. “Elke dag maak ik mijn kinderen duidelijk om hun smartphone niet mee te nemen in de badkamer”, vertelt de vader van het meisje.

De tiener, Tiffenn, nam haar smartphone afgelopen zondag mee in bad en liet hem tegelijkertijd opladen met een verlengkabel aan het stopcontact. Het toestel glipte uit haar handen en kwam op haar borst, en bijgevolg in het water, terecht. Ze stierf door elektrocutie. “Toen we haar riepen, kregen we geen antwoord. We braken de badkamerdeur open en zagen haar levenloos in bad liggen met haar opladende smartphone naast haar in het water. We konden haar niet meer reanimeren. Ik heb drie kinderen. Elke dag maak ik hen duidelijk dat ze hun smartphone niet mee mogen nemen in de badkamer ”, vertelt haar vader Serge aan BFM TV.

Stroomonderbreker

De man roept de fabrikanten op om dergelijke drama’s te voorkomen. “Steek een stroomonderbreker in de oplaadkabels zodat er geen elektriciteit meer doorkomt als de telefoon in aanraking komt met water. Het moet stoppen”, klinkt het.

Goedkope opladers

Serge waarschuwt ook om geen onofficiële opladers te kopen. Die zijn een stuk goedkoper, maar vaak minder veilig. “Voor tieners is 20 euro veel geld voor een oplader. Ze opteren daarom makkelijker voor een goedkoper, maar onveiliger exemplaar van 5 euro. Dergelijke opladers zouden niet verkocht mogen worden”, besluit hij.

Veel gelijkaardige sterfgevallen

Tiffenn is lang niet het enige meisje dat op dergelijke wijze komt te overlijden. Enkele maanden geleden nog onderging de 26-jarige Russische boekhoudster Evgenia Shulyatyeva hetzelfde lot. In december 2018 stierf vechtsportkampioen Irina Rybnikova (15) op precies dezelfde manier. En ook de 12-jarige Kseniya P. overleed in bad terwijl ze naar muziek luisterde op haar smartphone.

