Een zeldzame ziekte, vooral gevonden bij kinderen, is ontdekt bij een gesnavelde dinosaurus die 66 miljoen jaar geleden leefde. Het zou gaan om een goedaardige tumor met de naam LCH, een pijnlijke aandoening, die vooral voorkomt bij jonge jongens.

Wetenschappers aan de universiteit van Tel Aviv hebben een tumor ontdekt die zowel jonge kinderen als dinosauriërs treft. Langerhans Cel Histiocytose (LCH), is een verschijning dat vandaag de dag zeer zeldzaam is. Het gezwel is goedaardig en komt voor bij jonge kinderen, vooral jongens.

De onderzoekers vergeleken twee menselijke rugwervels met die van een Hadrosaurus. “Een ziekte vinden bij een skelet of fossiel is zeer gecompliceerd. Verschillende ziektes laten verschillende sporen achter op de botten. LHC, daarentegen, is duidelijk herkenbaar aan de sporen die het achter laat op het skelet, zoals bij de Hadrosaurus”, zegt Hila May van de TAU’s Sackler Faculty of Medicine aan de CNN. “Het is de eerste keer dat LCH ontdekt wordt bij een dinosaurus. Met nieuwe technologieën, zoals micro-CT-scans, konden we de structuur nabootsen van het letsel en de bloedvaten die erdoor stroomden, .”

Kanker of geen kanker

Over LCH bij mensen wordt al een tijdje gediscussieerd of het wel degelijk kanker is of niet. De ziekte kan spontaan verdwijnen, wat bij een andere vorm van kanker niet veel voorkomt. “De meeste tumors die gelinkt worden aan LCH zijn erg pijnlijk en verschijnen vaak plots in de botten van kinderen tussen twee en tien. Gelukkig verdwijnen ze ook meestal zonder tussenkomst van een arts”,aldus dr. May.

