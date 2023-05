Bespaar geld door verzekeringen te vergelijken 

Het vergelijken van je lopende autoverzekering met het aanbod van andere verzekeringsmaatschappijen helpt je geld te besparen. Datzelfde geldt voor het vergelijken van je brandverzekering, je reisverzekering en een hospitalisatieverzekering. Wanneer heb jij voor het laatst gecontroleerd of je huidige verzekering de meest voordelige is? Door je verzekeringen periodiek te vergelijken houd je al snel tientallen euro’s over aan het eind van het jaar. Niet alleen doordat andere aanbieders een goedkopere verzekering aanbieden; ook doordat de dekking die je in het verleden koos mogelijk niet meer aansluit op je huidige situatie. In dit artikel lees je meer over het nut en de noodzaak van het vergelijken van verzekeringen.

Snel en gemakkelijk een schuldsaldo verzekering vinden

Niet alleen voor je auto sluit je een verplichte verzekering af; dit doe je ook bij de aankoop van een woning. In dit geval sluit je een schuldsaldo verzekering af. Het merendeel van de banken stelt deze verzekering verplicht; het verkleint het risico wat de bank loopt bij het verstrekken van een lening voor de aankoop van je droomhuis. Door vooraf verschillende opties voor zo’n schuldsaldo verzekering met elkaar te vergelijken, vind je de goedkoopste aanbieder. Overigens heeft niet alleen de bank baat bij deze verzekering; hetzelfde geldt voor je gezin. Mocht je onverhoopt overlijden tijdens de looptijd van de lening, dan wordt een deel van de resterende schuld kwijtgescholden via deze verzekering. Het maakt dat je gezin de woning niet direct hoeft te verlaten.

Kijk naar de dekking van je verzekeringen

Zoals reeds werd aangehaald is het niet alleen zaak een verzekering bij verschillende aanbieders te vergelijken. Kijk ook naar de dekking van de afgesloten verzekeringen. In het geval van een autoverzekering heb je de keuze uit een BA-verzekering, een mini-omnium verzekering en een full-omnium verzekering. Dat laatste type verzekering wordt ook wel een allrisk verzekering genoemd. Naast deze basisverzekeringen kun je verschillende aanvullende verzekeringen afsluiten. Het leidt mogelijk tot een onnodig hoge premie.

Het is onder meer afhankelijk van de leeftijd en waarde van de auto, je huidige gebruik ervan en bijvoorbeeld de plek waar je deze stalt, welke van deze autoverzekeringen het beste bij jouw situatie past. Parkeer je de auto standaard in een overdekte parking? In dat geval is de kans op schade veel kleiner, dan bij het parkeren van de auto op de openbare weg. Het heeft invloed op het type autoverzekering wat de beste keuze voor je is.