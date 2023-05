5 tips om je inkom te stylen

De hal is de eerste plek waar je gasten ontvangt in je huis. Daarnaast worden er veel zaken opgeslagen, zoals schoenen, jassen, tassen, sjaals en handschoenen. Bij het opleuken van een huis wordt de inkom nog wel eens overgeslagen, maar ook met deze kleine ruimte kun je heel veel leuke dingen! We geven je vijf tips om je hal praktisch maar stijlvol in te richten.

Wandpanelen

Met wandpanelen kun je sfeer creëren en het galmen van geluiden voorkomen. Ze zijn eenvoudig te plaatsen en geven direct een mooie look aan je inkom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan woodupp. Het plaatsen is makkelijk en je kunt de panelen personaliseren met ledverlichting.

Schoenenkast

Een inkom zonder schoenenrek of -kast ziet er altijd een beetje rommelig uit. Schoenen kun je niet stapelen en ze nemen daarom veel plek in beslag. Om de hal zo praktisch mogelijk in te richten kun je een schoenenkast neerzetten. Op die manier kun je schoenen in meerdere lagen opslaan en kun je er gemakkelijk bij. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de schoenen die je niet dagelijks gebruikt op een andere plek op te slaan, zoals op de zolderverdiep.

Kapstok met opbergruimte

Er zijn hele leuke kapstokken te koop met onderop opbergruimte. Dit is ideaal voor extra accessoires, zoals handschoenen, sjaals en mutsen. Hierdoor liggen deze losse spullen niet in het zicht en ziet je hal er lekker opgeruimd uit. Probeer er voor te zorgen dat je niet te veel jassen aan de kapstok hebt hangen, dit ziet er druk en chaotisch uit. De jassen die je niet vaak gebruikt, kun je misschien ergens anders bewaren.

Verlichting

Het is handig om in de hal goede verlichting te hebben, je wil immers kunnen zien hoe je de veters van je schoenen moet strikken of welke jas van jou is. Afhankelijk van de grootte van jouw inkom kun je kiezen voor onder andere een rails met meerdere lampen, wandlampen of een plafondlamp. Om het licht aan te kunnen passen aan de situatie zou je voor smart verlichting kunnen kiezen, waardoor je de kleur en de helderheid kunt aanpassen.

Spiegels

Door het gebruik van spiegels kun je de ruimte groter laten lijken dat het is. Ook is het natuurlijk erg handig om nog even snel je haar of make-up te kunnen controleren voordat je naar buiten stapt. Een spiegel kan dus eigenlijk niet ontbreken in een hal!

Met deze vijf tips kun je de inkom van je huis een stijlvolle verbetering geven. Richt het praktisch in en creëer sfeer in een kleine ruimte!