Otolift Trapliften lanceert zijn meest innovatieve traplift

Trapliftenfabrikant Otolift heeft zijn meest innovatieve traplift op de markt gebracht. De Modul-Air Smart is het resultaat van meer dan 50 jaar kennis van trapliften en een continue drang naar innovatie.

Het ontwerpen en produceren van innovatieve trapliften is niet nieuw voor Otolift. Eerder ontwikkelde de fabrikant al de dunste enkele rail ter wereld, waarna deze doorontwikkeld werd tot een modulaire rail die op vrijwel elke trapsituatie past. De Modul-Air Smart borduurt verder op deze ontwikkelingen. Een ‘smart’ traplift

De naam verraadt het al: de traplift is in verschillende opzichten ‘smart’. Zo is de traplift voorzien van een ingebouwd dashboard, waarmee de status van de traplift in één oogopslag inzichtelijk is. Ook smart: de traplift is zo ontworpen dat deze zo min mogelijk ruimte inneemt. Ook als de traplift niet gebruikt wordt. En zowel de rail als de stoel zijn modulair, wat betekent dat de complete traplift in veel gevallen volledig uit voorraad leverbaar is. Levering is dan ook al mogelijk binnen de 48 uur. De traplift is daarnaast standaard volledig automatisch. De voetensteun klapt automatisch uit en op en de stoel draait automatisch bij, voor een veilige op- en afstap.



Comfortabel en gebruiksvriendelijk

De Modul-Air Smart is niet alleen slim en modulair, maar ook zeer comfortabel en gebruiksvriendelijk. De traplift is voorzien van een ergonomische zitting en bediening. Afhankelijk van de trapsituatie kan de traplift aan de binnen- of de buitenzijde van een trap met bochten geplaatst worden. De binnenzijde heeft over het algemeen de voorkeur: de trapleuning kan blijven zitten en de brede kant van de treden blijft vrij beloopbaar.



De ideale oplossing

Wie op zoek is naar een traplift, omdat traplopen niet meer gaat of met het oog op de toekomst, doet er goed aan om een adviesgesprek aan te vragen. Dat is altijd kosteloos en vrijblijvend. En het vindt gewoon thuis plaats, zodat de trapliftadviseur van Otolift de situatie kan bekijken en een advies kan uitbrengen voor de ideale oplossing.