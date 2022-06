Steeds meer mensen nemen fiets naar het werk, ook voor verre afstanden

Een op de drie werknemers in ons land gaat met de fiets naar zijn of haar werk. Zo’n 18 procent van hen doet dit ook voor afstanden van meer dan 30 kilometer, een stijging met 11 procent tegenover 2016. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstverlener Acerta.

De korte afstanden zijn het populairst: zo’n 29 procent van de fietsende werknemers trapt dagelijks 5 kilometer naar het werk. Maar ook voor verdere afstanden kruipen mensen tegenwoordig vaker op het stalen ros. 20 procent legt tot 10 kilometer af met de fiets en nog eens 21 procent rijdt tot 20 kilometer per dag naar het werk. 7 procent doet zelfs afstanden groter dan 50 kilometer met de fiets. Dat is een stijging van 5 procent tegenover 2016.

«Dat de Belg ook grotere afstanden met de fiets aflegt voor woon-werkverkeer, mogen we volledig toeschrijven aan het succes van de e-bike en de fietslease. Die hebben het fietsen democratischer gemaakt: op de fiets naar het werk is dankzij de elektrische ondersteuning voor meer mensen een haalbare kaart», zegt Charlotte Thijs, mobiliteitsexperte bij Acerta.

Fiets leasen

Dat het haalbaarder is om met de fiets naar het werk te gaan, is ook zichtbaar in de leeftijden van mensen die met de fiets gaan werken. Dertigers zijn het best vertegenwoordigd (25,6%), maar ook veertigers (24%) en vijftigers (24,2%) trappen liever naar het werk.

Er is nog potentieel: «Eén op de vier Belgische werknemers kan vandaag via de werkgever een fiets leasen. Nog eens 32% heeft die optie nog niet maar zou een fietslease wel interessant vinden», aldus Thijs. «Duurzame mobiliteit is de laatste jaren ook in bedrijven een topprioriteit geworden. Iedereen wint erbij: er is minder uitstoot, minder tijdverlies door files, het levert fittere werknemers en er zijn minder brandstofkosten voor de werkgever.»

Lees ook

Nieuwe NMBS-reisplanner toont meest geschikte trein voor de fiets



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/algemeen/steeds-meer-mensen-nemen-fiets-naar-het-werk-ook-voor-verre-afstanden