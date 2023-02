Ook De Lijn staakt op 10 maart

Niet alleen bij het spoor, maar ook bij De Lijn zal op vrijdag 10 maart worden gestaakt. Dat heeft de socialistische vakbond maandag bevestigd.

Op 10 maart wordt er nu zowel op het spoor als op de baan gestaakt. Dat bevestigen de vakbonden. De socialistische en de christelijke vakbond hebben een stakingsaanzegging ingediend, zegt Stan Reusen van de socialistische bond ACOD TBM. De liberale vakbond heeft zich volgens hem niet bij de actie aangesloten.

De staking kadert in breder vakbondsprotest tegen de onderfinanciering en -bezetting van de overheidsdiensten en de pensioenplannen van de regering. Binnen de regering wordt gewerkt aan een nieuwe pensioendeal. Daarbij is er ook een voorstel om de perequatie te hervormen en te beperken tot 0,5 procent per jaar. Dat is het systeem waardoor de ambtenarenpensioenen mee stijgen met de weddes van de ambtenaren.

«We verwachten dat er heel veel mensen zullen meedoen en dat er aanzienlijke hinder zal zijn», aldus Reusen. Zowel bij De Lijn als bij het spoor is er op stakingsdagen een systeem van minimale dienstverlening, waarbij er op basis van de werkwilligen een dienstverlening wordt uitgewerkt.

