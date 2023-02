Een baby van zes maanden is zwaargewond geraakt bij een onthaalmoeder in Kessel-Lo, nabij Leuven. Dat schrijft Het Nieuwsblad en het parket van Leuven bevestigt het nieuws. De baby viel op een verzorgingstafel en liep daarbij een schedelfractuur en een hersenbloeding op.

Het incident gebeurde maandag omstreeks 10.30 uur. Volgens de verklaringen van de onthaalmoeder had zij de baby in haar armen, waarna die ten val kwam op de verzorgingstafel. «Het was dus niet hoog, maar het was een serieuze klap. Het kindje draaide meteen weg», zegt parketwoordvoerder Sarah Callewaert.

Kunstmatige coma

De baby werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd een schedelfractuur en een hersenbloeding vastgesteld. Het kindje wordt in een kunstmatige coma gehouden. Het parket heeft een wetsdokter aangesteld om na te gaan hoe het ongeluk precies is kunnen gebeuren en of de verklaringen van de onthaalmoeder kloppen.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/belgie/baby-van-zes-maanden-gereanimeerd-na-val-bij-onthaalmoeder