Nieuwe NMBS-reisplanner toont meest geschikte trein voor de fiets

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft vrijdag de online reisplanner ‘BikeOnTrain’ gelanceerd. Daarmee kunnen reizigers die hun fiets willen meenemen in de trein checken welke trein daarvoor het best geschikt is.

De fietsplanner werkt daarvoor met vier kleuren: groen, geel, oranje en rood. Die laatste categorie kleurt op voor vervangbussen, waarop klassieke fietsen niet kunnen worden meegenomen.

Welke kleur de trein krijgt hangt af van drie factoren: het totale aantal fietsplaatsen op de trein, of de trein een lage opstap heeft en of er hulp van de treinbegeleider nodig is om de fietsruimte te openen.

Het gaat om een voorlopige versie van de webapp. Tegen 2023 wordt de fietsplanner uiteindelijk geïntegreerd in de bestaande reisplanner op de app en website van NMBS.

Fietsparkeerplaatsen

Vanaf deze maand zullen ook meer treinen van en naar de kust en de Ardennen – twee populaire bestemmingen voor reizigers met een klassieke fiets – beter zijn uitgerust voor reizigers met een klassieke fiets. Deze IC-treinen hebben voortaan een aangepast rijtuig met tien plaatsen voor fietsen. Vroeger waren dat er maar twee.

Bovendien komen er ook meer fietsparkeerplaatsen aan de stations. Begin dit jaar waren dat er al ruim 112.000. Tegen het einde van dit jaar mikt de NMBS op 120.000 plekken.

