Baby William, wiens strijd tegen een ongeneeslijke stofwisselingsziekte massaal gevolgd werd op sociale media, is overleden. Dat deelden zijn ouders mee op Instagram.

Het moedige jongetje is dinsdag in Brugge gestorven en was amper veertien maanden oud. Baby William leed aan het syndroom van Menkes, een ongeneeslijke stofwisselingsziekte waarbij te weinig koper in het lichaam aanwezig is en kan leiden tot ondergewicht, epilepsie en ontwikkelingsproblemen.

Alternatieve behandeling

De zeldzame ziekte, waarvan slechts enkele gevallen bekend zijn in Europa, heeft zeer slechte vooruitzichten. Bij Baby William voorspelden de dokters een leeftijdsverwachting van anderhalf tot drie jaar. In Barcelona zou hij nog een alternatieve behandeling kunnen krijgen, maar daar hadden mama Marie en papa Dennis 100.000 euro voor nodig. Die kregen ze uiteindelijk via crowdfunding bij elkaar, maar zo ver kwam het jammer genoeg niet meer.

Vechter

Ze deelden het vreselijke nieuws op Instagram. «William zijn sterk hartje wilde langer bij ons blijven, maar de rest van zijn lichaampje kon niet meer… Vandaag heeft William zijn rust gevonden, na een oneerlijke strijd van… De grootste vechter tot de laatste seconde… Woorden schieten tekort, we zijn gebroken. We zijn thuis met 2, maar in ons hart altijd met ons drietjes. Branden jullie samen met ons zoveel mogelijk kaarsjes zodat het altijd licht blijft voor William en alle sterrenkindjes?», klinkt het.









Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/algemeen/baby-william-overleden-aan-zeldzame-ziekte-woorden-schieten-tekort-we-zijn-gebroken