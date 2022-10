Game(L)over helpt jongeren met riskant gamegedrag: «We willen jongeren gezond leren gamen»

De Druglijn heeft een online tool ontwikkeld die jongeren en hun ouders helpt om een evenwicht te vinden tussen gamen en andere activiteiten. Game(L)over is woensdag gelanceerd om te voorkomen dat het spelen van videospelletjes bij jongeren ten koste gaat van school, familie, vrienden, sport.

Videogames zijn niet alleen ontspannend, maar ook leerrijk. Spelers trainen hun ruimtelijke inzicht, concentratie, reactiesnelheid en oog-handcoördinatie. En afhankelijk van het spel scherpen ze er bijvoorbeeld ook hun taalvaardigheid of geschiedeniskennis mee aan, legt het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) in een mededeling uit. Bovendien houden heel wat mensen via online games contact met vrienden over de hele wereld.

Grens

Maar volgens een enquête van het VAD bij leerlingen vertoont een op de tien ondervraagden mogelijk risicogedrag. «We hoeven jongeren niet van het gamen weg te houden, maar we kunnen hen wel helpen om er gezond mee om te gaan», zegt Katleen Peleman, directeur van VAD/De Druglijn, in de mededeling. «We kunnen hen ondersteunen om zelf de juiste grens te trekken: welke plek mag het gamen in mijn leven innemen? De ouders hebben daarbij ook een rol te spelen, en ook hen kunnen we daarin versterken.»

Elke jongere die riskeert het game-evenwicht kwijt te raken, kan zelfstandig aan de slag op www.gamelover.be. Elke ouder die zich zorgen maakt over het videospelgedrag van zijn kind(eren), zal in de ouderzone advies vinden waar hij of zij mee verder kan. De website onderstreept de invloed die ouders hebben en helpt hen om betrokkenheid te tonen en grenzen te stellen.

