Het gemiddeld jaarlijks inkomen van de Belg is in 2020 gestegen naar 19.671 euro. Dat meldt het Belgisch bureau voor statistiek Statbel. Het gemiddeld inkomen van de Vlaming is wel beduidend hoger.

Het gaat om de gemiddeld inkomens uit 2020 op basis van het fiscaal aanslagjaar 2021. Daarmee wordt het netto belastbaar inkomen bedoeld: de belastbare inkomsten uit beroep, vervangingsinkomens, pensioenen, dividenden, kadastraal inkomen en onderhoudsuitkeringen. Niet-belaste inkomsten (bijvoorbeeld het kindergeld of leefloon) worden niet meegeteld.

Rijkere Vlaming

Er blijft wel een beduidend verschil tussen gemiddelde inkomens in de verschillende gewesten van het land. Voor Vlaanderen loopt dat gemiddeld inkomen op naar 21.078 euro, tegen 15.444 euro in Brussel en 18.518 euro in Wallonië.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/algemeen/zoveel-verdient-de-belg-gemiddeld