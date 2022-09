3 manieren om het perfecte stukje zalm te bereiden

Als het over vissen gaat, is zalm misschien wel het neusje van de zalm. En zo’n prachtige zalm verdient nu eenmaal de perfecte bereiding. Er zijn verschillende manieren om het perfecte stukje zalm te bakken, gaande van de oven over de slowcooker tot de bakplaat. We leggen telkens uit hoe jij het perfecte stukje zalm op tafel tovert.

De vis langzaam laten ontdooien

Bij voorkeur kies je voor een vers stuk zalm, maar een zalm uit de diepvriezer kan zeker ook volstaan. Het beste dat je kan doen, is je zalm dan 24 uur op voorhand in de koelkast leggen. Daar kan het geleidelijk ontdooien. Laat de zalm wel in de verpakking zitten of doe aluminiumfolie over het bord met de zalm. Het voordeel van ontdooien in de koelkast is dat de zalm hygiënisch en langzaam ontdooit. In principe kan je het zelfs opnieuw invriezen. Wil je de zalm sneller ontdooien, gebruik dan niet de ontdooistand van de microgolfoven. Doe in de plaats daarvan de zalm in een afgesloten zak, vul een pot met water en dompel de vis in het water. Na ongeveer een uurtje zal de vis klaar zijn om te worden gebakken.

Zalm bakken op een bakplaat

Er zijn grofweg twee manieren om de zalm te bakken en iedereen heeft vast z’n eigen favoriet. In de eerste plaats kan je de zalm bakken op zijn huid. Dan gaat er niks boven een bakplaat. Met een bakplaat zijn de lekkerste visgerechten in een handomdraai klaar, terwijl de smaak en de vitamines langer behouden blijven. Als je vaak vis maakt, is een gladde bakplaat een goed idee. Er zijn ook grillplaten met een glad en een gegroefd oppervlak. Het grote voordeel van een bakplaat is dat je ook weinig vet of olie gebruikt, waardoor je bereiding gezonder is en je minder moet schoonmaken. Het is wel belangrijk dat je de bakplaat altijd eerst helemaal op temperatuur laat komen voordat je het invet met een beetje olie.

Zalm bakken in de pan

Gebruik een pan met een antiaanbaklaag of een keramische pan en doe steeds olijfolie in de pan. Olijfolie is een betere keuze dan bakboter. Bakboter zorgt er namelijk voor dat de vis sneller zal verbranden. Voor wie echt gek is van de botersmaak is er ook een alternatief: een mengeling van boter en olijfolie. Bak de vis eerst met de velkant naar beneden, zodat je een knapperig korstje krijgt. Kruid intussen met peper, zout en kruiden naar keuze. Onder andere tijm, oregano en dille passen heel goed bij zalm. Eenmaal de ene helft van de vis van kleur is veranderd, draai je de vis om en draai je het vuur wat zachter. Laat alles even garen en serveer de vis eenmaal de andere kant van kleur is veranderd.

De zalm langzaam laten garen

Lage temperaturen zorgen voor rijke smaken. De zalm op een lage temperatuur laten garen, kan je gewoon doen in de oven op bijvoorbeeld 120°C. In de oven kan je erg lekkere zalmgerechten maken, zoals zalm met een amandelkorstje of zalm met appelsien, venkel en kruidenaardappeltjes. Tussendoor houd je het gaarproces in de gaten door af en toe met een vork te steken in het dikste deel van de zalm. De zalm moet bijna uit elkaar vallen om goed te zijn. Je kan natuurlijk ook altijd de kerntemperatuur monitoren. Voor een vissoort als zalm is het, net als bij tonijn, aan te raden om geen al te hoge kerntemperatuur aan te houden. Een kerntemperatuur van 50°C volstaat al. Zo wordt het visvlees niet te droog. In plaats van de oven kan je ook de slowcooker gebruiken.