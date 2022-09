Hoe kun je controleren of een site veilig is om te gebruiken?

Als je je afvraagt ​​hoe je kunt controleren of een website veilig is om te gebruiken, zijn wij er om je te helpen. We begrijpen volledig dat het steeds moeilijker wordt om een ​​echte site van een nep te onderscheiden. Complexe phishing-sites zijn gemaakt om er zo echt uit te zien, en ieder van ons kan voor de gek gehouden worden, vooral als we niet weten waar we op moeten letten of als we haast hebben. We zijn hier om je vier snelle maar effectieve oplossingen te geven om je te helpen de code te kraken en te bepalen of een site veilig is of niet.

Bekijk de site

Als je je kaartgegevens gaat overhandigen, dan wil je zeker wat meer achtergrondonderzoek doen naar nieuwe websites waar je nog niet eerder iets hebt gekocht. Hoewel een site er legitiem kan uitzien, worden phishingsites steeds geavanceerder. Fraudeurs kunnen sites er zeer realistisch uit laten zien, soms inclusief verleidelijke foto’s van fantastisch uitziende producten, vaak tegen spotprijzen. Lees klantbeoordelingen voordat je een aankoop doet op de website en typ ook de bedrijfsnaam in met daarachter woorden als scam of rechtszaak op Google. Door dit te doen, kun je bekijken of de website eerder voor problemen gezorgd heeft.

Gebruik tools van derden

Je wist het waarschijnlijk niet, maar er zijn een aantal geweldige tools die een site vrijwel onmiddellijk kunnen verifiëren. Gebruik bijvoorbeeld een veiligheidschecker zoals Google Safe Browsing om te controleren of een bepaalde site veilig is. Google voert elke dag controles uit op miljarden URL’s om sites te verifiëren en onveilige sites te identificeren. Open de tool voor veiligheidscontrole via de link en plak de URL van de website die je wilt verifiëren in het zoekvak en druk op enter. Doe dit bijvoorbeeld eens bij de Betsquare casino sites!

Let op https en hangslotsymbool

Kijk in de URL en zorg ervoor dat deze begint met ‘https’ – de ‘s’ staat voor ‘secure’ omdat het voorkomt dat hackers je persoonlijke gegevens en wachtwoorden stelen door middel van codering. Je zou ook een klein hangslotsymbool aan het begin van de URL moeten zien. Websites die beginnen met ‘http’ zijn niet beveiligd. Deze zijn prima als je gewoon nonchalant op internet surft, misschien naar grappige memes kijkt of informatie leest. Als je echter ooit online informatie invoert, moet de website ‘https’ zijn.

Kijk naar het privacybeleid

Als je op een website bent en niet weet of deze legitiem is of niet, zoek dan naar een privacybeleid. Je zou moeten kunnen lezen hoe de website je gegevens opslaat en bewaart en of je gegevens worden doorgegeven aan derden. Deze zouden op alle websites moeten staan ​​waar je je persoonlijke gegevens moet delen, en er zijn in elk land verschillende wetten die het privacybeleid regelen. Het beleid moet in ieder geval aangeven hoe een site je gegevens verzamelt en verwerkt.



We hopen dat je na het lezen van dit artikel je voorbereid voelt om nieuwe websites aan te pakken, zeker nu je gewapend bent met handige tools en kennis.