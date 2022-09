Dit is waarom senioren een traplift nodig hebben

De technologie ontwikkelt zich voortdurend. Vrijwel dagelijks worden er ontwerpen bedacht en uitgewerkt om de levenskwaliteit te verbeteren. De technologische uitvindingen hebben tot op heden veel problemen kunnen verhelpen. Vanwege de huidige vergrijzing en de hoge prijzen van verzorgingstehuizen kampten veel ouderen met hun beperkte mobiliteit. Gelukkig zijn hier inmiddels oplossingen voor bedacht.

Niet alle senioren hebben de mogelijkheid om te verhuizen naar een verzorgingstehuis. Zo kampen veel verzorgingstehuizen met een personeelstekort, waardoor nieuwe bewoners niet de nodige hulp kunnen krijgen en om die reden niet binnengelaten worden. Daarnaast is de verhuizing naar een verzorgingstehuis zeer prijzig. Niet alle ouderen kunnen dit geldbedrag bekostigen. Hoe kunnen de ouderen alsnog thuis wonen zonder risico?

De traplift

Er zijn inmiddels diverse hulpmiddelen verkrijgbaar die in huis geplaatst kunnen worden om het risico te beperken voor ouderen. Dagelijkse handelingen, zoals traplopen, kunnen risicovoller worden naarmate een persoon ouder wordt en de mobiliteit beperkt. De traplift kan dit risico beperken.

Een traplift is een apparaat dat voorzien is van een stoel, voetensteun en motor. De gebruiker kan plaatsnemen op de stoel en zal zittend vervoerd worden naar de volgende verdieping in huis. Op deze manier hoeft het persoon zich niet in te spannen, hoeven lastige bewegingen niet uitgevoerd te worden en kan een pijnlijke val voorkomen worden.

De voordelen

Hoewel een traplift een behoorlijke investering kan zijn, is de investering het absoluut waard. Waarom? Wij geven hieronder een kort overzicht met enkele voordelen van de traplift.

Minder afhankelijk

Als persoon op leeftijd zul je veel handelingen lastiger zelf kunnen uitvoeren, waardoor je zeer afhankelijk zult worden van de personen uit jouw omgeving. Dankzij de traplift zul jij makkelijk en risicoloos de volgende verdieping in huis kunnen bereiken, waardoor jij meer vrijheid zult hebben en minder afhankelijk zult zijn van anderen. Het traplopen is immers niet langer een obstakel.

Stroomstoring? Geen probleem!

Het is uiteraard mogelijk dat er een stroomstoring plaatsvindt. Deze situatie heeft echter geen invloed op het gebruik van de traplift. De motor wordt aangestuurd door accu’s die na iedere rit worden opgeladen. Indien er een stroomstoring optreedt, zullen de accu’s nog voldoende energie bieden om meerdere ritten te maken. Hierdoor is het, ondanks de stroomstoring, mogelijk om alsnog probleemloos gebruik te maken van de traplift.

Snelle plaatsing

De productie van een traplift kan een tijdje duren. De plaatsing van de traplift zal echter heel snel plaatsvinden. Vaak zal de traplift al binnen een dag geplaatst zijn. Het is mogelijk om op dat moment thuis te zijn, al zal de trap een tijdje buiten gebruik zijn.

Makkelijke bediening

De trapliften worden aangestuurd door de gebruiker. Het apparaat is voorzien van een afstandsbediening. De gebruiker kan de knop indrukken, waardoor de traplift in beweging komt en jou naar de volgende verdieping zal brengen. Zodra de gebruiker de knop loslaat, zal de traplift tot stilstand komen.