De positieve kant van de coronacrisis: ons bord kleurt lokaal

Ter gelegenheid van Wereldmelkdag publiceert VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, een trendrapport dat de voornaamste bewegingen in consumentenvoorkeuren voor zuivel aangeeft. Wat opvalt is dat de COVID-19-pandemie enkele trends versnelde, waardoor pure en lokale voeding aan belang wonnen. De Vlaamse consument heeft duidelijk steeds meer aandacht voor gezonde, pure en lokale voeding.

Consumenten kiezen steeds vaker voor pure basisproducten die zo min mogelijk bewerkt zijn en zo weinig mogelijk toevoegingen bevatten. In 2020 gaf 42% van de Vlamingen aan dat ze opteren voor gerechten op basis van pure producten, een stijging van 6% in vergelijking met 2015.

De Vlaming hechtte daarnaast nog nooit zoveel waarde aan lokale producten. Zo verkiest twee derde van de Belgische bevolking Belgische zuivelproducten. In 2014 gaven slechts twee op de vijf Belgen aan belang te hechten aan de lokale productie van voedingsproducten bij hun aankoop. In 2020 groeide dit aantal al naar een op twee. Een direct gevolg hiervan is de rechtstreekse verkoop bij de boer die de hoogte ingaat.

Melk blijkt onmisbaar

Zuivel is en blijft erg populair bij Vlamingen. Zuivelproducten maken volgens een ruime meerderheid onder hen onmiskenbaar deel uit van onze eetcultuur (86%), en zullen dat in de toekomst ook blijven doen (80%). Meer dan zeven op de tien Vlamingen geven aan moeilijk zonder zuivel te kunnen. Melk wordt door de meeste Vlamingen nog steeds gezien als een basisproduct dat je steeds in huis moet hebben (80%).

Een glas melk voor het slapengaan om een betere nachtrust te hebben past men al lang wereldwijd toe. Koemelk bevat van nature tryptofaan, een essentieel aminozuur en voorloper van serotonine. Serotonine wordt verder omgezet tot melatonine, een neurotransmitter die ons slaapgevoel vergroot. In combinatie met een koolhydraatbron (zoals honing of een banaan) zou tryptofaan nog beter worden opgenomen. Of melk hierdoor ook echt als een slaapmutsje werkt, is weliswaar niet bewezen. Een kop warme melk voor het slapengaan kan echter ook op een andere manier helpen. Bijvoorbeeld omdat je er de tijd voor neemt, het je gedachten verzet en je helpt ontspannen.