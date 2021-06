Dankzij deze tips kom je van je zonverbrande huid af

Nu het eindelijk goed weer is, genieten we er met volle teugen van: de zon. Wat we vaak vergeten is om ons regelmatig in te smeren met zonnecrème, met als gevolg een huid zo rood als een kreeft. Erg vervelend, maar ook heel pijnlijk. Met deze tips ben je er binnen de kortste keren van verlost.

Hou je huid koel

Ga uit de zon en zorg voor verkoeling. Je kan best een lauwe douche nemen of de verbrande plek(ken) verkoelen met een natte doek. Beide opties verminderen de pijn en het branderig gevoel.

Vochtinbrengende crème

Smeer je vel in met een vochtinbrengende crème zoals aftersun. Dit product werkt verkoelend en hydrateert je huid. Kies best voor een eentje met aloë vera. Dit plantenextract kalmeert en herstelt je verbrande velletje. Vermijd vette zalfjes zoals vaseline, want die zorgen ervoor dat je huid niet afkoelt waardoor de verbranding erger wordt.

Water

Niet alleen crèmes verzorgen je rode huid, maar het is ook belangrijk dat je veel water drinkt. Een zonverbrand lichaam kan immers leiden tot uitdroging. Frisdrank en alcohol laat je best even aan de kant staan want die drogen je nog meer uit.

Losse kleding

Draag losse kleding – dat voorkomt irritatie en druk. Zorg ervoor dat alle verbrande plekken bedekt zijn. Je huid moet goed kunnen ademen om de genezing te versnellen. Je jeansbroeken en andere strakke kleding blijven dus beter in je kledingkast.

Komkommer

Deze groente is niet alleen een lekker fris snackje voor tijdens dit warme weer, maar komkommer helpt ook tegen een zonverbrand velletje. Snijd hem in plakjes en leg die op de rode plek(ken). Vervang de komkommerschijfjes regelmatig zodat je huid verkoeld blijft.

Kamille

Net als aloë vera werkt kamille ook kalmerend. Laat wat water koken en maak kamillethee. Zet de thee in de frigo om af te koelen. Na een uurtje maak je een paar watjes vochtig met de koude kamillethee. Vervolgens leg je die op je verbrande huid.