Mag je met een dakkoffer de lage-emissiezone in?

Steeds meer Belgische steden voeren lage-emissiezones (LEZ) in om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit roept bij automobilisten vaak vragen op, vooral als ze extra bagage meenemen op het dak. Heeft een dakkoffer invloed op je toegang tot een lage-emissiezone? En waar moet je op letten om boetes te vermijden? In dit artikel leggen we het uit.

Wat is een lage-emissiezone?

Een lage-emissiezone (LEZ) is een afgebakend stadsgebied waar alleen voertuigen mogen rijden die aan bepaalde milieunormen voldoen. Momenteel vind je LEZ-zones in steden zoals Brussel, Antwerpen en Gent. Auto’s met een hoge uitstoot, zoals oudere dieselwagens, worden geweerd of moeten een extra dagpas kopen.

De regels gelden voornamelijk op basis van brandstoftype en euronorm, maar wat als je een dakkoffer op je auto hebt?

Heeft een dakkoffer invloed op je LEZ-toegang?

Gelukkig heeft een dakkoffer op zich geen impact op de toegang tot een lage-emissiezone. De controle gebeurt via automatische nummerplaatherkenning (ANPR), en daarbij wordt alleen gekeken naar de technische gegevens van je voertuig, niet naar extra accessoires zoals dakdragers of dakkoffers.

Toch zijn er een paar indirecte factoren waar je rekening mee moet houden:

Hoger brandstofverbruik – Een dakkoffer verhoogt de luchtweerstand, wat kan leiden tot een hoger brandstofverbruik. Dit is vooral merkbaar bij oudere dieselwagens die al op de grens zitten van de toegelaten euronorm.

– Een dakkoffer verhoogt de luchtweerstand, wat kan leiden tot een hoger brandstofverbruik. Dit is vooral merkbaar bij oudere dieselwagens die al op de grens zitten van de toegelaten euronorm. Zichtbaarheid van de nummerplaat – Zorg ervoor dat de dakkoffer niet de nummerplaat of sensoren blokkeert, anders riskeer je een boete.

– Zorg ervoor dat de dakkoffer niet de nummerplaat of sensoren blokkeert, anders riskeer je een boete. Gewicht en rijstijl – Extra gewicht betekent meer uitstoot. Vooral in stadsverkeer, waar vaak wordt geremd en opgetrokken, kan dit een klein effect hebben op de totale uitstoot van oudere voertuigen.

Hoe controleer je of je auto de LEZ binnen mag?

Wil je zeker weten of je wagen zonder problemen een lage-emissiezone mag binnenrijden? Dit kun je eenvoudig checken via de officiële websites van steden zoals lez.brussels of Slimnaarantwerpen.be. Voer je nummerplaat en land van registratie in, en je krijgt direct te zien of je aan de voorwaarden voldoet.

Slimme keuze: milieuvriendelijke dakkoffers

Als je vaak een dakkoffer gebruikt en zuiniger wilt rijden, kies dan voor een aerodynamisch model. Deze zorgen voor minder luchtweerstand en verlagen het extra brandstofverbruik. Bij Winparts.be vind je een ruim aanbod van dakkoffers die speciaal ontworpen zijn om efficiënter te rijden.

Geen probleem, maar let op details

Met een dakkoffer de lage-emissiezone inrijden is toegestaan, zolang je wagen aan de milieunormen voldoet. Zorg ervoor dat je nummerplaat goed zichtbaar blijft en kies indien mogelijk voor een aerodynamisch model om extra uitstoot te beperken. Zo rijd je zonder zorgen door de stad én bespaar je op brandstof!