‘Thuis’-actrice Tine Priem openhartig over gênante onenightstand: «Weg romantiek»

Tine Priem praat in een interview open en eerlijk over haar (seks)leven. Zo herinnert ze zich een bedblunder maar al te goed…

Tine Priem, die we vooral kennen van haar rol als Tamara Vereken in de Eén-serie ‘Thuis’, onderwierp zich aan een vragenvuur in Het Laatste Nieuws. Eén van die vragen was of ze ooit al een gênante situatie beleefd heeft in de slaapkamer. Het antwoord was ‘ja’. «Ik had geen enkele onenightstand tot die ene oudejaarsavond. Er was een jongen zot van mij en we hebben gekust. Hij ging mee naar huis, maar ik was zo zat als een canard. Ik had alweer voor het toilet gekotst. Weg romantiek en weg onenightstand», lacht ze.

Verbintenis

De 35-jarige actrice herinnert zich daarnaast ook het meest romantische moment uit haar leven. «(Snel) Trouwen. Mijn man en ik hebben voorlopig nog geen huis samen of geen kinderen, maar dat was voor mij echt dé verbintenis. Met ons tweetjes op hotel door corona. Alles wat we nodig hadden», klinkt het.

Bekend gezicht

Inmiddels is ze al zeven jaar te zien in ‘Thuis’, wat tot gevolg heeft dat ze vaak herkend wordt op straat. Wat ze onderschat heeft aan bekend zijn? «Dat zoveel mensen je aanspreken. Ik durfde eerst niet zonder make-up naar de winkel of stond liever niet met een pint in mijn hand op de Gentse Feesten. Ik hield me gedeisd, maar heb dat losgelaten», besluit ze.

Lees ook

thuis-actrice-tine-priem-over-haar-burn-out-wat-mij-overkomen-verschrikkelijk



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/thuis-actrice-tine-priem-openhartig-over-genante-onenightstand-weg-romantiek