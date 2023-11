Miley Cyrus viert verjaardag in sensuele outfit: “Oneindig knap!” (foto’s)

Op 23 november van dit jaar vierde Miley Cyrus haar 31ste verjaardag.

En dat gebeurde in stijl. Toch als we haar Instagram-pagina mogen geloven. Met maar liefst 215 miljoen volgers doet de zangeres het uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld deelt Miley Cyrus ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was op haar verjaardag niet anders. Zo zien we in onderstaande fotoalbums Miley poseren in een sensuele outfit. “31 🖤”, voegt ze er zelf beknopt aan toe. Maar haar fans? Die hebben wel wat meer te vertellen!

“Oneindig knap!”

In geen tijd stromen de lovende reacties én felicitaties nu binnen. “Oneindig knap”, klinkt het. “Gelukkige verjaardag”, lezen we vaak. “Je zag er nog nooit zo goed uit”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.