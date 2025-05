Amy uit ‘The Real Housewives of Antwerp’ poseert in bikini: “Hoe knap kan je zijn?!” (foto’s)

Amy De Winter wordt overladen met complimenten nadat ze enkele zomerse kiekjes op sociale media deelde. “Prachtige madam met het hart op de juiste plaats”, klinkt het in de reacties.

Wie Amy De Winter nog niet kent, hoeft alleen maar af te stemmen op de Play4-realityreeks ‘The Real Housewives of Antwerp’. Het 29-jarige internationale model uit Antwerpen schittert daarin aan de zijde van andere bekende namen zoals Natassia Van Kerkvoorde en Melissa Van Hoydonck, en geeft een inkijk in de Antwerpse high society.

Icoon

Dat Amy ook naast het scherm een stijlicoon is, bewijst ze regelmatig op Instagram. Zo postte ze onlangs enkele foto’s in een roze bikini, tot groot enthousiasme van haar 66.000 volgers. “Topmeid”, “Prachtige madam met het hart op de juiste plaats”, “Iconisch”, “Wow, hoe knap kan je zijn?!”, en “Mijn favoriet uit de serie”, klinkt het in de commentaren.

