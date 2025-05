Vrouw probeert gigantische spiegel van muur te halen, maar dat gaat hilarisch mis (video)

Saved by the be…d!

Op geestige beelden is te zien hoe een jongedame een behoorlijk zware spiegel van de muur probeert te halen. In eerste instantie lijkt dat vlot te gaan, maar al snel blijkt ze iets te overmoedig en moet ze zich noodgedwongen laten vallen… op het bed. En daarna komt ook haar moeder erbij om te helpen.

Geen fail

Het filmpje zorgt voor de nodige hilariteit. “Ach ja, hij is tenminste niet stuk gegaan”, “Hoe is dit een fail? Dit liep eigenlijk best goed af!”, “Waarom zette ze de spiegel niet gewoon op de grond? Ik snap het echt niet, haha”, en “Ze heeft het tenminste geprobeerd… Goed bezig, meid!”, lezen we onder meer in de reacties.

