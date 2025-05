Julie Vermeire deelt zwemvideo: “Goed bezig!”

Julie Vermeire voelt zich als een vis in het water.

Dat bewijst de bekende dame op Instagram, waar ze maar liefst 272.000 volgers heeft. Regelmatig toont ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was recent niet anders.

Deze keer gaat het om een leuke zwemvideo. “Swim sessions with the best, Amber Milo”, voegt ze toe aan de beelden. Haar fans? Die zijn er snel bij om te reageren, zo blijkt…

“Goed bezig!”

Aan een niet onaardig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Goed bezig”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “😍😍”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even door op het prentje te klikken.