Ongeduldige sportster onderbreekt TikTokster in de fitness: «Kan je even van dat toestel af?» (video)

Als je regelmatig naar een openbare fitness gaat, ben je ongetwijfeld al in aanraking gekomen met een ongeduldige sporter. We hebben het over die persoon die direct naar je toekomt met de vraag «of je al klaar bent?» terwijl je gewoon even vlug op adem wil komen na een set. Heel frustrerend, weet ook TikTokster @kaelalaws.

De Amerikaanse Mikaela begrijpt maar al te goed wat, of beter wie we bedoelen. In een van haar TikToks zien we Mikaela haar armen trainen op een fitnesstoestel, waar ze onderbroken wordt door een ietwat ongeduldige sportster. Kijk maar:

Nadat de vrouw een eerste keer vraagt hoeveel sets Mikaela nog moet doen, komt ze na een minuut al terug. «Je bent nu echt al heel lang bezig op dit toestel. Ik betaal om hier te sporten, maar ik moet al de hele tijd wachten», zegt de geïrriteerde vrouw. «Ik heb hier geen tijd voor, dus kan je er even af zodat ik het kan gebruiken?»

TikTokkers lachen

De video haalde al 13,1 miljoen kijkers, maar TikTokkers kunnen vooral lachen met de situatie. «Zij betaalt toch ook?», lacht iemand. «Als iemand mij zo zou onderbreken, doe ik gewoon verder en dan haast ik me niet eens meer», reageert een ander. «Die discussieert zo lang, ze had evengoed twee minuten kunnen wachten», valt verder te lezen.

