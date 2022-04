‘American Pie’-actrice Tara Reid bedankt haar volgers met deze sensuele foto: “Mijn fans zijn geweldig!”

Tara Reid is haar naam. En het kán zijn dat de 46-jarige actrice niet meteen een belletje doet rinkelen.

Toch heb je haar mogelijk al aan het werk gezien. Tara speelde namelijk een rol in de ‘American Pie’-films, Sharknado en nog vele andere films en series. Op Instagram kennen ze de vrouw wél maar al te goed. Met zo’n 271.000 volgers op het populaire sociale netwerk doet ze het ginds zeker niet slecht.

“Mijn fans zijn geweldig!”

Recent deelde ze onderstaande foto met haar fans. Daarop zien we Tara sensueel poseren. “Tijd is het enige wat je kan geven, maar nooit kan terugkrijgen. Mijn fans zijn geweldig en ik zal jullie voor altijd enorm dankbaar zijn”, plaatst ze bij het prentje. Haar volgers zijn er meteen bij om te reageren. “Prachtige foto”, klinkt het. “Sexy Tara”, gaat het verder. “Absoluut prachtig”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd, denken we dan, om eens een kijkje te nemen!

Foto: AFP/GETTY