Tweede seizoen van ‘Squid Game’: game over of next level?

Netflix komt eindelijk met het langverwachte tweede seizoen van de Koreaanse hitserie ‘Squid Game’. Speler 456, oftewel Seong Gi-hun, keert terug naar het dodelijke spel. Maar deze keer is hij niet uit op het prijzengeld…

In seizoen één zagen we hoe Seong Gi-hun, diep in de schulden door zijn gokverslaving, geen andere uitweg zag dan mee te doen aan een mysterieus toernooi. Hierin moest hij kinderspelletjes spelen om kans te maken op een gigantisch geldbedrag. Klinkt simpel, toch? Totdat het eerste spel, ‘1 2 3 piano’, meteen de helft van de deelnemers elimineerde. Samenwerken was de enige manier om te overleven.

Na de release in 2021 werd ‘Squid Game’ een wereldwijd fenomeen en bracht het Koreaanse series definitief op de kaart. Denk aan bloederige scènes, intense spanning en een flinke dosis fantasie, zoals ook te zien in ‘Alice in Borderland’ en ‘Hellbound’.

Wraak en chaos

In het tweede seizoen is Seong Gi-hun niet meer dezelfde naïeve man als in het eerste deel. In de trailer zien we een vastberaden blik: deze keer is hij erop gebrand om het spel te stoppen. Maar om dat te doen, moet hij opnieuw de levensgevaarlijke spellen doorstaan. En die beloven nog gruwelijker te worden dan in seizoen één. Zet je schrap, want het wordt intens.

Goed nieuws (of slecht nieuws, afhankelijk van hoe je het bekijkt): een derde seizoen is al aangekondigd en zal het verhaal afsluiten. Maar eerst gaan we genieten van wat seizoen twee brengt.

Het tweede seizoen van ‘Squid Game’ is vanaf 26 december te zien op Netflix.

