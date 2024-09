‘Nobody Wants This’: wanneer tegenpolen elkaar vinden in een heerlijke komedie (video)

Er is een nieuwe romantische komedie op Netflix, perfect om de herfst mee te beginnen!

In ‘Nobody Wants This’ vertolken de sprankelende Kristen Bell en de charmante Adam Brody de hoofdrollen. De serie draait om de verrassende relatie tussen Joanne (Kristen Bell), een schrandere agnostische vrouw, en Noah (Adam Brody), een onconventionele rabbijn. De show is deels gebaseerd op het leven van maker Erin Foster, die zelf tot het jodendom bekeerde toen ze trouwde.

Botsende levensvisies

Het verhaal: Joanne, een podcast-host, en Noah, een rabbijn die net uit een relatie komt, ontmoeten elkaar op een feestje. Ondanks dat ze totaal verschillend zijn, voelen ze meteen een klik… maar ook wat uitdagingen. Ze moeten omgaan met hun botsende levensvisies, de moderne uitdagingen van de liefde en hun familieleden, die soms net zo lief als lastig kunnen zijn. Joannes zus Morgan (Justin Lupe) en Noahs broer Sasha (Timothy Simons) zorgen ook voor de nodige komische momenten.

Mix van humor en liefde

‘Nobody Wants This’ brengt een frisse wind in het romantische komediegenre, met een mix van humor, liefde en cultuurverschillen. Kristen Bell en Adam Brody vormen een onweerstaanbaar duo en brengen hun personages op een hartverwarmende en grappige manier tot leven. De serie gaat niet alleen over romantiek, maar kijkt ook naar relaties door de bril van geloof en keuzes in het leven – en dat alles met een flinke dosis humor en luchtigheid.

‘Nobody Wants This’ is nu te zien op Netflix!

