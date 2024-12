Dit zijn de nieuwe Netflix-releases in december

December is hier en dat betekent een heleboel nieuwe releases op Netflix! Nu de dagen korter worden en de winter langzaam zijn intrede doet, is er geen beter moment om je lekker op de bank te nestelen met een dekentje.

Het aanbod is indrukwekkend: van langverwachte series en gloednieuwe films tot fascinerende documentaires. Of je nu zin hebt in spanning, avontuur of een goed drama, Netflix heeft voor ieder wat wils. Tijd om te binge-watchen!

Films

4/12 The Only Girl in the Orchestra

4/12 That Christmas

6/12 Camp Crasher

6/12 Mary

7/12 A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter

11/12 Makayla’s Voice: A Letter to the World

13/12 Carry-On

20/12 The Six Triple Eight

20/12 Umjolo: Day Ones

31/12 Avicii : My Last Show

31/12 Avicii : I’m Tim

Series

4/12 Tomorrow and I

4/12 Churchill at War

5/12 Black Doves

10/12 Polo

10/12 Rugged Rugby: Conquer or Die

11/12 Queer Eye

11/12 Cien años de soledad

11/12 The Kings of Tupelo: A Southern Crime Saga

12/12 No Good Deed

13/12 1992

19/12 Virgin River

19/12 De drakenprins: het mysterie van Aaravos

20/12 UniverXO Dabiz

26/12 Squid Game

