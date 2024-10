Deze films en series verdwijnen in november van Netflix

De grote schoonmaak voor de winter is begonnen! Netflix is druk bezig met opkuisen, want met al die nieuwe releases moet er natuurlijk wat ruimte gemaakt worden.

Waarom sommige films verdwijnen en andere niet? Dat weet alleen Netflix. Soms loopt een uitzendrechtencontract af, of misschien valt een film niet in de smaak en moet hij daarom plaats maken voor een nieuwe topper.

Van ‘Barbarians’ tot ‘Monty Python’

Opgepast: deze maand verdwijnt een échte cultklassieker en ook van een paar leuke komedies moeten we afscheid nemen. Maar geen zorgen, je hebt nog een paar dagen om ze te bekijken.

Films

31/10 Dark Shadows

31/10 The Beguiled

31/10 Van Helsing

31/10 Brokeback Mountain

31/10 Monty Python and the Holy Grail

01/11 Saw

03/11 Meet the Parents

03/11 Meet the Fockers

03/11 Little Fockers

06/11 The Last Forest

07/11 Playing with Fire

11/11 Pain & Gain

12/11 Robbie Williams Live at Knebworth

14/11 Nanny McPhee

15/11 Beyond the Lights

Series

01/11 Barbarians

09/11 Glitter Force

09/11 Doki Doki

11/11 My Dear Warrior

12/11 Kriger

