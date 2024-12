‘Blink’: een hartverwarmende herinnering aan wat écht belangrijk is: familie

Op Disney+ kan je nu genieten van een bijzondere documentaire over de familie Pelletier. ‘Blink’ neemt je mee op een indrukwekkende wereldreis die voortkomt uit een unieke en uitdagende situatie.

Toen drie van de vier kinderen van Édith Lemay en Sébastien Pelletier de diagnose retinitis pigmentosa kregen – een zeldzame oogaandoening die hun zicht steeds verder beperkt – besloten zij het leven met beide handen aan te grijpen. In plaats van stil te staan bij wat ze niet konden veranderen, gaven ze hun kinderen iets kostbaars mee: een wereld vol kleurrijke herinneringen en prachtige momenten.

Een hartverwarmend verhaal

In ‘Blink’ volg je deze dappere familie op hun reis langs adembenemende plekken en bijzondere ontmoetingen. Het is meer dan een avontuur; het is een viering van het leven, liefde en samen zijn. De Pelletiers laten zien dat je, zelfs met een onzekere toekomst, volop kunt genieten van het hier en nu.

Deze documentaire is een hartverwarmende herinnering aan wat écht belangrijk is: familie, avontuur en het waarderen van de kleine en grote momenten in het leven.

‘Blink’ is nu te zien op Disney+. Laat je inspireren!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube