In het Zwitserse Luzern is een man overleden na tegen het nieuwe coronavirus te zijn ingeënt. Zijn dood veroorzaakte beroering in het land, maar na onderzoek van de Zwitserse medicijnwaakhond is intussen gebleken dat de man waarschijnlijk een natuurlijke dood stierf.

Het was de alternatieve krant zeitpunkt.ch die het nieuws van de dood van de bejaarde man na zijn coronavaccinatie eerst verspreidde. Volgens die website was de overledene op 24 december ingeënt met het coronavaccin, in een verzorgingstehuis voor mensen met dementie. De oudere man overleed vijf dagen later, nadat hij vanaf 26 december over pijnen had geklaagd en zijn bloeddruk was gedaald.

De kantonnale gezondheidsdienst bevestigde het overlijden woensdag aan de Zwitserse geneesmiddelenwaakhond Swissmedic, die deze maand instemde met het gebruik van het vaccin van Pfizer/BioNtech. De zaak zorgde voor politieke beroering en ophef op sociale media in Zwitserland, waar ze afgelopen week startten met de vaccinatiecampagne. Intussen heeft Swissmedic de dood echter kunnen onderzoeken, en daaruit blijkt dat de man waarschijnlijk een natuurlijke dood stierf.

“Verband is zeer onwaarschijnlijk”

“Onderzoek door de kantonale gezondheidsdiensten en Swissmedic heeft aangetoond dat, op basis van de medische voorgeschiedenis en het verloop van de ziekte, een verband tussen de dood en de vaccinatie tegen Covid-19 zeer onwaarschijnlijk is”, meldt de medicijnwaakhond woensdag op zijn website. Het gaat volgens Swissmedic om een natuurlijke doodsoorzaak, zoals ook op de overlijdensakte staat vermeld.

Eerder was er sprake van een mogelijke fout van het vaccinatieteam, want de man reageerde onlangs ook negatief op een griepvaccin. Omdat bekend is dat griepvaccins en het Pfizer-vaccin dezelfde bijwerkingen kunnen veroorzaken, moet daarmee rekening gehouden worden bij vaccinatie. Had het vaccinatieteam de huisarts van de man gecontacteerd, hadden ze door de bekende negatieve reactie op het griepvaccin kunnen weten dat andere vaccinaties geen goed idee waren. Zulke gevallen zijn wel zeldzaam.

Eerdere overlijdens

Tijdens de klinische studie van Pfizer/BioNTech overleden er ook al twee personen die het vaccin hadden gekregen, maar daar was volgens de Amerikaanse voedsel- en geneesmiddelenautoriteit (FDA) ook zeker geen verband tussen het prikje en hun overlijden. Net zoals bij de Zwitser waren hun doodsoorzaken van natuurlijke aard. Een van hen overleed 65 dagen na de tweede dosis aan een hartaanval. De andere leed aan aderverkalking en obesitas en stierf drie dagen na de eerste dosis aan de gevolgen van die aderverkalking. Dat zijn doodsoorzaken die te verwachten vallen binnen deze leeftijdscategorie en in zo’n grote testgroep, aldus het FDA.