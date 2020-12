Zo’n 14,4 procent van de gemiddelde Belgische bevolking heeft antistoffen tegen het coronavirus. Dat blijkt uit een onderzoek van gezondheidsinstituut Sciensano in samenwerking met het Rode Kruis. Het verschil tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië is wel groot.

Gezondheidsinstituut Sciensano zocht naar de aanwezigheid van antistoffen tegen Covid-19 in bloedstalen van bloeddonoren. De stalen worden sinds het begin van de epidemie tweewekelijks door het Rode Kruis gedoneerd om te kijken hoeveel Belgen al antilichamen hebben. De bloeddonoren vormen een representatieve steekproef van de gezonde Belgische bevolking.

Wat blijkt? Eind november, tijdens de tweede golf, had 14,4 procent van de onderzochte Belgische bloedstalen antistoffen. “Dat is bijna drie keer meer dan bij aanvang van de tweede golf”, zei Steven Van Gucht woensdag op de persconferentie. Na een infectie met het coronavirus duurt het zo’n twee weken voor iemand antilichamen in het bloed heeft. De onderzochte stalen van eind november zeggen dus iets over de situatie midden november, aldus Van Gucht.

Het is wellicht zo dat de tweede coronagolf voor een boost in antilichamen zorgde.“Begin maart maten we in Vlaanderen slechts 2 procent aanwezigheid van antistoffen bij bloeddonoren. Dat steeg nadien tot zo’n 5 procent en dat cijfer bleef tot midden oktober ongeveer stabiel. Sindsdien is er een duidelijke stijging te zien”, aldus Nena Testelmans, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen.

Grote regionale verschillen

De 14 procent Belgen met antistoffen maskeert wel grote verschillen tussen de regio’s. In Vlaanderen zijn er bij veel minder mensen antilichamen aanwezig dan in Wallonië of Brussel. Slechts 10 procent van de Vlaamse donoren heeft antistoffen, tegenover 26 procent van de Brusselaars en 18 procent van de Waalse donoren. “Deze verschillen weerspiegelen de evolutie van de besmettingen binnen de drie regio’s tijdens de tweede golf, waarbij inderdaad vooral Brussel en Wallonië het zwaarst getroffen zijn geweest”, aldus Steven Van Gucht. Volgens hem is de 26 procent uit Brussel echter ook naar internationale normen hoog.

Niet per se immuun

Het Rode Kruis waarschuwt wel dat een meetbare hoeveelheid antistoffen tegen het coronavirus in je bloed niet betekent dat dit voldoende weerstand biedt tegen een volgende infectie. “Daarom is het belangrijk – ongeacht of je antistoffen hebt of niet – alle voorzorgsmaatregelen blijvend nauwlettend op te volgen om de verspreiding van het virus tegen te gaan”, klinkt het. Ook wordt de vaccinatiestrategie daarom niet aangepast naar wie al antistoffen heeft.

Het bericht Dit is hoeveel procent van de Belgen al antistoffen heeft: grote regionale verschillen verscheen eerst op Metro.