De lockdown leidde tot een knip in de bestedingen. Tijdens de eerste zes weken van de lockdown hebben de Belgen meer dan een derde minder uitgegeven dan tijdens dezelfde periode in 2019. Dat leert een studie van het Economisch Bureau van ING België op basis van meer dan 98 miljoen elektronische betalingen van ING-klanten.

Tijdens de eerste volledige week in lockdown viel het aantal elektronische betalingen terug met 42% en schroefde de Belg zijn uitgaven terug met bijna 40% vergeleken met het jaar voordien. Over de eerste zes weken waren er 34% minder elektronische betalingen en 31% minder uitgaven dan in dezelfde periode vorig jaar.

Daling

De Belgen gaven voornamelijk minder uit aan vakantie (-69%), kinderactiviteiten (-68%), kledij en beauty (-61%) en vervoer (-52%). De sluiting van winkels, bars, restaurants en andere ontspanningsplekken speelt een rol, maar wellicht is een deel van de daling te wijten aan meer voorzichtigheid door het dalende consumentenvertrouwen en de economische recessie, aldus ING. Er werd ook aanzienlijk minder vaak cash betaald. Het aantal afhalingen daalde met 65% en het totaalbedrag afgehaald cash geld daalde met 54%.

Stijging

We gaven dan weer meer geld uit in supermarkten en bij niet-gespecialiseerde onlineleveranciers (+24%). Er waren ook vaker inkopen bij lokale gespecialiseerde voedingswinkels, zoals slagerijen, bakkerijen en kruidenierswinkels. Het aantal elektronische transacties en de uitgegeven bedragen stegen daar met respectievelijk 14% en 12%. Dé winnaars van deze crisis zijn de grote e-commerce-bedrijven. Als ook de kredietkaartbetalingen worden meegerekend, spendeerden de Belgen 85% meer bij de grotere e-commerce-bedrijven dan een jaar geleden. Er waren ook 66% meer transacties.

Op 19 april werden de regels voor het eerst teruggeschroefd toen doe-het-zelf-zaken de deuren weer mochten openen. Sinds 19 april is het uitgavepatroon van de Belgen niet veranderd. Als die evolutie de komende weken bevestigd wordt, dan zou dat een cruciaal element zijn om de kracht van de heropstart van de economie correct in te schatten. Het zou kunnen betekenen dat de versoepeling van de maatregelen er niet rechtstreeks toe leidt dat de Belgen opnieuw meer zullen uitgeven. Het economische herstel zou dan ook veel veel trager op gang kunnen komen dan aanvankelijk voorzien was, luidt het.

